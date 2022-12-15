Російський депутат пообіцяв "хлопчику Вові з Києва" ракетний обстріл на Новий рік

14:44 15 грудня Київ, Україна

Депутат російської державної думи від фракції "Справедлива росія - За правду" Олег Нілов пообіцяв "хлопчику Вові з Києва" подарувати на Новий рік ракетний обстріл.



Про це політик сказав під час благодійної щорічної акції "Ялинка бажань", яка проводилася у москві 14 грудня.



На відео, оприлюдненому у соціальних мережах, Нілов знімає з ялинки записку, після чого зачитує її зміст.

Депутат ГД Олег Нілов пожартував на благодійній ялинці:



«Хлопчик Вова з Києва мріє про ракети. Вова, ти отримаєш ракети, чекай».



Повна моральна деградація. Схоже, вони взагалі перестали усвідомлювати категорії добра та зла. pic.twitter.com/jc1aRKjR8Q — Dmitry Kolezev (@kolezev) December 14, 2022

"Хлопчик Вова з Києва мріє про ракети. Вова, ти отримаєш ракети, чекай", - каже депутат.

Після цього Нілов пояснив, що пожартував.

"Це жарт, звичайно, такий", - зауважив політик.

Колега Нілова, голова комітету держдуми з молодіжної політики Артем Метелєв відреагував на "жарт" депутата, закривши обличчя рукою.

"Ялинка бажань" - передноворічна акція держдуми, в ході якої діти з обмеженими можливостями здоров'я, діти з нужденних сімей, а також діти-сироти надсилають написані на листівках новорічні бажання, а депутати їх зачитують та виконують. Цього року листівки з бажаннями писали також діти мобілізованих росіян та діти, які мешкають на окупованих російськими військами українських територіях.