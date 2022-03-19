Російський АвтоВАЗ не може продовжувати роботу через відсутність комплектувальних

12:52 16 березня Київ, Україна

Російський "АвтоВАЗ" переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня до 24 квітня. Виняток буде зроблено лише для працівників, які відповідають за функціонування інфраструктури підприємств у Тольятті та Іжевську.

Про це повідомляє АвтоВАЗ.



"АвтоВАЗ" заявляє, що відпустка була зсунута "у зв'язку з кризою, що триває, в постачаннях електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників".



"Дане рішення дозволить компанії накопичити необхідний запас компонентів для забезпечення стабільнішої роботи підприємств у Тольятті та Іжевську з 25 квітня, а також у травні 2022 року", - повідомили у пресслужбі.



"АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську. Продажі "АвтоВАЗу" за січень-лютий 2022 року склали 40,4 тис. автомобілів Lada.