Російський атомний крейсер "Омськ" сплив біля берегів Аляски

12:19 28 серпень Київ, Україна

Північне командування Збройних сил США: "Командування веде ретельний моніторинг російського підводного човна, що спливла сьогодні близько Аляски. Ми уважно стежимо за цікавлять нас судами, в тому числі за іноземними військово-морськими судами, в зоні нашої відповідальності".



Підводний човен сплив у міжнародних водах далеко за межами територіальних вод США. Вона не подавала запитів про надання допомоги, але в разі потреби американці готові її надати.



У той же час, джерело російського ЗМІ в Тихоокеанському флоті заявив, що підводний човен - це атомний підводний крейсер "Омськ", який бере участь в навчаннях.



27 серпня в Міноборони РФ повідомляли про тактичному навчанні Тихоокеанського флоту в акваторії Берингової моря за участю атомного підводного крейсера "Омськ" і ракетного крейсера "Варяг".