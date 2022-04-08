Російський Sputnik V може потрапити в список рекомендованих ВООЗ вакцин

09:13 13 листопада Київ, Україна

Зовсім недавно Євросоюз мав намір використовувати проти коронавірусу вакцини виключно європейських виробників, закупівля ж російської вакцини Sputnik V не розглядалася. На сьогодні ситуація змінилася, і в ВООЗ прийняли рішення перевірити Sputnik V на відповідність критеріям включення в список, який буде рекомендований для використання в надзвичайних ситуаціях.



Відзначається, що переговори між організаціями тривають.

"Ми з нетерпінням чекаємо даних по їхній вакцині-кандидату Sputnik V. Якщо буде виявлено, що представлений на оцінку продукт відповідає критеріям включення в список, ВООЗ оприлюднить результати", - заявили в ВООЗ.

Так, список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях поки не складений. В організації над ним працюють. Як тільки перелік буде готовий, ВООЗ рекомендуватиме державам-членам використовувати вакцини з нього.



За даними агентства, список ВООЗ спростить процес використання нових і неліцензованих вакцин та інших продуктів під час надзвичайних ситуацій.