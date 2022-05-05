Російських вчених відрізали від міжнародної бази даних Web of Science

08:34 05 травня Київ, Україна

У росії стала недоступна одна з міжнародних баз із науковими даними Web of Science, блокування бази підтвердив віцепрезидент російської академії наук Олексій Хохлов.

«У відомих мені російських наукових інститутах та вишах Web of Science став недоступним», - написав він.

Раніше Web of Science заявила про продовження роботи з підписок, що діють. Тепер же повністю відмовився від своїх зобов'язань через агресію росії в Україні.

Web of Science – одна з двох провідних міжнародних наукометричних баз даних. Вона надає інформацію про публікації та їхні цитування в наукових журналах. Платформа збирає інформацію про публікації з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних наук та мистецтва.



Управляє базою Web of Science незалежна компанія із США Clarivate Analytics, заснована у 2016 році. Фірмі належать інші інформаційні системи: Cortellis, Derwent Innovation, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet, Publons, EndNote, ProQuestruen.



Наприкінці березня найбільші наукові видавництва світу заявили про зупинення продажу своєї продукції та послуг російським та білоруським організаціям. Серед авторів заяви була компанія Elsevier - оператор однієї з найбільших баз наукових статей Scopus, а також Clarivate Analytics.

На долю росії припадає 2,5% світової наукової продукції. Внаслідок блокування російські вчені будуть позбавлені 97,5% доступної іншим дослідникам світу наукової інформації.