Російських тенісистів усунули від участі в Вімблдоні

Організатори міжнародного тенісного турніру Вімблдон усунули від участі спортсменів із Росії та Білорусі. Про це повідомила пресс-служба турніру.
Таким чином Вімблдонський клуб вирішив зробити свій внесок у широкомасштабні зусилля уряду Великобританії, бізнесу, спортивних та творчих установ щодо обмеження глобального впливу Росії.. Якщо найближчим часом міжнародна ситуація зміниться, то організація зможе переглянути своє рішення.
Російських та білоруських тенісистів також не допустять на британські турніри трав'яного сезону, що передують Вімблдону.
З початку війни Росії проти України білоруських та/або російських спортсменів усунули від участі у своїх змаганнях:
З початку війни Росії проти України білоруських та/або російських спортсменів усунули від участі у своїх змаганнях:
- Міжнародна федерація університетського спорту;
- Міжнародна федерація гімнастики;
- Міжнародна федерація плавання;
- Міжнародна федерація баскетболу;
- Міжнародна федерація хокею.;
- ФІФА оголосила про позбавлення Росії всіх матчів на її території та перенесла у Францію фінал футбольної Ліги чемпіонів 2022 року, який мав пройти на "Газпром-арені" у Санкт-Петербурзі;
- З Росії перенесли чемпіонат Європи з керлінгу 2022;
- Європейська федерація регбі призупинила проведення змагань біля Росії;
- Міжнародна федерація спортивного скелелазіння відмінила етап Кубка світу у Москві;
- Міжнародний союз біатлоністів призупинив членство Росії та Білорусі в організації.
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