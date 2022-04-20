Російських тенісистів усунули від участі в Вімблдоні

19:47 20 квітня Київ, Україна

Організатори міжнародного тенісного турніру Вімблдон усунули від участі спортсменів із Росії та Білорусі. Про це повідомила пресс-служба турніру.

Таким чином Вімблдонський клуб вирішив зробити свій внесок у широкомасштабні зусилля уряду Великобританії, бізнесу, спортивних та творчих установ щодо обмеження глобального впливу Росії.. Якщо найближчим часом міжнародна ситуація зміниться, то організація зможе переглянути своє рішення.

«Якщо обставини суттєво зміняться у період з цього моменту до червня, ми розглянемо та відреагуємо відповідним чином», — йдеться у прес-релізі організації.

Російських та білоруських тенісистів також не допустять на британські турніри трав'яного сезону, що передують Вімблдону.



З початку війни Росії проти України білоруських та/або російських спортсменів усунули від участі у своїх змаганнях: