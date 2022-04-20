Російських тенісистів усунули від участі в Вімблдоні

19:47 20 квітня Київ, Україна

Організатори міжнародного тенісного турніру Вімблдон усунули від участі спортсменів із Росії та Білорусі. Про це повідомила пресс-служба турніру.
Таким чином Вімблдонський клуб вирішив зробити свій внесок у широкомасштабні зусилля уряду Великобританії, бізнесу, спортивних та творчих установ щодо обмеження глобального впливу Росії.. Якщо найближчим часом міжнародна ситуація зміниться, то організація зможе переглянути своє рішення.
«Якщо обставини суттєво зміняться у період з цього моменту до червня, ми розглянемо та відреагуємо відповідним чином», — йдеться у прес-релізі організації.
Російських та білоруських тенісистів також не допустять на британські турніри трав'яного сезону, що передують Вімблдону.

З початку війни Росії проти України білоруських та/або російських спортсменів усунули від участі у своїх змаганнях:
  • Міжнародна федерація університетського спорту;
  • Міжнародна федерація гімнастики;
  • Міжнародна федерація плавання;
  • Міжнародна федерація баскетболу;
  • Міжнародна федерація хокею.;
  • ФІФА оголосила про позбавлення Росії всіх матчів на її території та перенесла у Францію фінал футбольної Ліги чемпіонів 2022 року, який мав пройти на "Газпром-арені" у Санкт-Петербурзі;
  • З Росії перенесли чемпіонат Європи з керлінгу 2022;
  • Європейська федерація регбі призупинила проведення змагань біля Росії;
  • Міжнародна федерація спортивного скелелазіння відмінила етап Кубка світу у Москві;
  • Міжнародний союз біатлоністів призупинив членство Росії та Білорусі в організації.