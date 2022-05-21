Російських спортсменів позбавили прапора країни на два роки

08:34 18 грудня Київ, Україна

Спортсменам з Російської Федерації заборонили з'являтися на міжнародних змаганнях під своїм прапором, покарання почалося 17 грудня і триватиме до грудня 2022 року.

Таке рішення прийняв спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS), за підсумками слухань між Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) і Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).

Заборона не поширюється на вболівальників на трибунах.



Також Росії заборонено протягом двох років претендувати на проведення у себе Олімпійських і Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу.



CAS також оголосив у четвер про рішення заборонити російським офіційним особи протягом двох років відвідувати Олімпіади та чемпіонати світу.



У релізі суду пояснюється, що заборона на відвідування "стосується Олімпійських і Паралімпійських ігор, як літніх, так і зимових, а також - світових першостей". При цьому в CAS підкреслюють, що в цьому правилі можливі деякі винятки.



Зокрема, російські офіційні особи зможуть бути присутніми на таких змаганнях на запрошення глав держав або урядів країн-організаторів.



Російське антидопінгове агентство, відповідно до рішення CAS, оштрафоване на $1,27 млн, які воно повинна виплатити як відшкодування витрат, понесених Всесвітнім антидопінговим агентством на розслідування порушень в Московській лабораторії.



Також РУСАДА повинно протягом 90 днів виплатити ВАДА штраф або в $100 тис., або в розмірі 10% від доходів ВАДА за 2019 рік. Суд пояснює, що потрібно вибрати з цих двох варіантів той, при якому сума, що виплачується, буде найменшою.



Крім того, РУСАДА, за рішенням суду, має за 90 днів виплатити ВАДА 400 тис. швейцарських франків (близько $451 тис.), щоб покрити різні витрати, пов'язані з підготовкою до слухань в CAS.



Нарешті, суд постановив, що витрати на арбітраж повинні на 80% компенсувати в РУСАДА, а решта 20% - WADA.



У CAS пояснюють, що виплата цих сум наблизить РУСАДА до повного відновлення членства в ВАДА. "Для відновлення РУСАДА потрібно виконати всі поставлені умови протягом дворічного періоду, а також перерахувати всі штрафи та інші виплати", - йдеться в релізі суду.