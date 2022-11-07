Російських провайдерів почнуть відключати від інтернету через доступ до заборонених ресурсів

09:59 07 листопада Київ, Україна

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій росії (Роскомнагляд) витратить 1,2 млрд руб. на систему відстеження операторів зв'язку, які не виконують вимоги відомства та не обмежують доступ до заборонених ресурсів.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на проєкт ухвали уряду.

Експерти попереджають, що порушникам загрожує відключення від мережі та припинення роботи.



Розробкою системи відстеження маршрутів трафіку займеться Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування (ЦМУ МЗЗК), створений у рамках закону про суверенний Рунет. Це «своєрідний головний центр із забезпечення життєдіяльності фільтрації трафіку».



Центр також відповідає за встановлення на всі мережі зв'язку в країні спеціального обладнання – технічних засобів протидії загрозам (ТЗПЗ). Головна їхня функція — обмеження доступу до заборонених у росії ресурсів. Станом на березень 2020 року таке обладнання фільтрувало 100% мобільного трафіку та 60% трафіку операторів фіксованого широкосмугового доступу до інтернету.



Крім встановлення «блокаторів», Центр веде реєстри IP-адрес та їхніх власників, а також перевіряє якість фільтрації, пояснює незалежний IT-фахівець Пилип Кулін. За його словами, нова система ЦМУ МЗЗК використовуватиметься для відключення тих мереж, на яких не встановлено ТЗПЗ.

«За законом всі комутації всередині країни мають здійснюватися тільки з тими, хто здав відомості до Роскомнагляду та підключений до ЦМУ МЗЗК. Решті загрожує екскомунікація, а тим, хто комунікує з екскомунікованими, — штрафи», — пояснив Кулін.

Це призведе до того, що після введення нової системи моніторингу багато операторів будуть змушені припинити роботу, оскільки не зможуть передавати інформацію своїх абонентів іншим операторам і провайдерам, прогнозує експерт. При цьому він зазначає, що 1200000000 руб. створення такої системи — це занадто велика сума.



Система моніторингу маршрутів трафіку за набором функцій нагадуватиме інтернет-реєстратор RIPE (відповідає за розподіл IP-адрес по всьому світу) та інші організації, вважає гендиректор Інституту досліджень інтернету Карен Казарян.

"Коли йшли обговорення „суверенного інтернету“, вони (інші організації. — ТМТ) пропонували Роскомнагляду зробити спільний моніторинг. Але навіщо робити спільний, якщо можна витратити мільярд?" - зазначає експерт.