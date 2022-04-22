Російських пілотів почали готувати до відключення GPS

Росавіація рекомендувала російським пілотам підготуватися до відключення літаків від американської глобальної навігаційної супутникової системи (GPS), пишуть "Известия". Раніше про можливі збої попереджав європейський авіарегулятор.
Льотчикам необхідно негайно повідомляти авіадиспетчерів про «збої, погіршення та аномальну роботу GPS» та пов'язану з нею авіоніку — поки що авіакомпанії не фіксували таких проблем. Також при плануванні польотів екіпажі мають бути готові до виконання зльоту та посадки без допомоги супутникового сигналу. Положення літака в польоті пілоти зможуть контролювати за допомогою традиційних навігаційних засобів, а заходити на посадку та летіти за заданим маршрутом - завдяки радіотехніці.
17 березня «Агентство ЄС з безпеки польотів» (EASA) повідомило, що з 24 лютого почастішали випадки «глушіння» та можливої заміни навігаційних сигналів, що в деяких випадках призводило до зміни маршруту та складнощів з безпечною посадкою. Це відбувалося поблизу Калінінградської області та прибалтійських країн, у Чорному морі, на сході Фінляндії, у районі Східного Середземномор'я, Ізраїлю, Кіпру, Лівану, Сирії, Туреччини та Іраку.
Опитані «Известиями» представники авіасфери зазначили, що збої в роботі GPS були й раніше, але навіть якщо росію відключать від системи, це не позначиться на безпеці польотів: пілоти вміють працювати без цієї технології, а на повітряних суднах є альтернативна система.
Головний редактор авіапорталу FrequentFlyers.ru Ілля Шатілін уточнив, що на землі залишилися приводні радіостанції, далекомірні радіомаяки та інші пристрої, які є основним засобом аеронавігації. Для заходу на посадку аеродроми обладнані станціями GBAS для супутникової системи GLS, звичайні курсо-глісадні системи також працюють.
19 березня глава «роскосмосу» Дмитро Рогозін повідомив, що росію можуть відключити від GPS, але технічно це складно реалізувати. За його словами, орбітальне угруповання не може вибірково відключати якусь країну, не торкнувшись при цьому сусідніх держав.
Льотчикам необхідно негайно повідомляти авіадиспетчерів про «збої, погіршення та аномальну роботу GPS» та пов'язану з нею авіоніку — поки що авіакомпанії не фіксували таких проблем. Також при плануванні польотів екіпажі мають бути готові до виконання зльоту та посадки без допомоги супутникового сигналу. Положення літака в польоті пілоти зможуть контролювати за допомогою традиційних навігаційних засобів, а заходити на посадку та летіти за заданим маршрутом - завдяки радіотехніці.
17 березня «Агентство ЄС з безпеки польотів» (EASA) повідомило, що з 24 лютого почастішали випадки «глушіння» та можливої заміни навігаційних сигналів, що в деяких випадках призводило до зміни маршруту та складнощів з безпечною посадкою. Це відбувалося поблизу Калінінградської області та прибалтійських країн, у Чорному морі, на сході Фінляндії, у районі Східного Середземномор'я, Ізраїлю, Кіпру, Лівану, Сирії, Туреччини та Іраку.
Опитані «Известиями» представники авіасфери зазначили, що збої в роботі GPS були й раніше, але навіть якщо росію відключать від системи, це не позначиться на безпеці польотів: пілоти вміють працювати без цієї технології, а на повітряних суднах є альтернативна система.
Головний редактор авіапорталу FrequentFlyers.ru Ілля Шатілін уточнив, що на землі залишилися приводні радіостанції, далекомірні радіомаяки та інші пристрої, які є основним засобом аеронавігації. Для заходу на посадку аеродроми обладнані станціями GBAS для супутникової системи GLS, звичайні курсо-глісадні системи також працюють.
19 березня глава «роскосмосу» Дмитро Рогозін повідомив, що росію можуть відключити від GPS, але технічно це складно реалізувати. За його словами, орбітальне угруповання не може вибірково відключати якусь країну, не торкнувшись при цьому сусідніх держав.
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