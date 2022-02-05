Російські військові літаки в повітряному просторі Сполученого Королівства

06:26 18 вересень Київ, Україна

З повідомлення Королівських ВПС стало відомо, що два британських винищувачі Typhoon перехопили та супроводжували два російських протичовнових літака Ту-142, які наблизилися до повітряного простору Сполученого Королівства.



"Винищувачі були підняті у повітря з авіабази Люкерз і спрямовані для перехоплення двох літаків. Вони були ідентифіковані як два російських патрульних протичовнових літаки Ту-142", - йдеться в повідомленні.



Британські винищувачі супроводжували російські військові літаки, що виконували польоти над Північним морем в південному напрямку.



Їхні польоти відстежувалися натовським літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3C Sentry AWACS.



Стеження винищувачів за російськими літаками здійснювалося доти, поки вони не покинули зону відповідальності Великобританії.



За даними британських ВПС, за польотами російських військових літаків також стежили норвезькі винищувачі, літаки швидкого реагування ВПС Франції та Данії.



Тим часом в Міноборони РФ запевняють, що два російських далеких протичовнових літаки Ту-142 "виконали політ над нейтральними водами Баренцева, Норвезького, Північного морів і Атлантичного океану" і супроводжувалися винищувачами іноземних держав.