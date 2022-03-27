Російські військові плани розширюються. Хто стане наступною метою

Росія, зважаючи на все, має намір повномасштабно атакувати Польщу, країни Балтії та Казахстан у рамках глобальної військової спецоперації з демілітаризації та денацифікації.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у сервісі мікроблогів Twitter.

Він уточнив, що про це офіційно заявив російський депутат Савістьянов.

"Все тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", – йдеться у повідомленні.

Також Михайло Подоляк додав, що у цей час на захоплених та окупованих територіях військам РФ не вдається отримати підтримку населення, сформувати фейкові органи влади та записати пропагандистські ролики.

"Лише репресії, застосування зброї, загрози. Жителі наших міст виходять на масові протести", - зауважив він.

Раніше говорилося, що президент Росії Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї та завдати удару по території Польщі.. Про це заявив екскомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк.

Нагадаємо, колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що Польща розуміє всі загрози з боку Росії, а тому вже готується до можливої атаки держави-агресора.