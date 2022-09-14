Російські військові об'єкти залишаться в Білорусі ще на 25 років - ЗМІ

18:46 14 вересня Київ, Україна

Росія продовжила термін розміщення своїх військових об'єктів у Білорусі на 25 років.

Про це заявила моніторингова група "Белорусский Гаюн" у своєму Telegram-каналі.



Зокрема, Держдума Росії у середу, 14 вересня, ратифікувала відповідні протоколи, які стосуються двох військових об'єктів - Барановичі та Вілейка.



Протоколи про продовження термінів використання цих військових об'єктів ратифіковані у Білорусі ще у березні 2022 року. Росія їх використовує "на безоплатній основі".



Продовження терміну розміщення не більше ніж "технічний захід", оскільки обидва об'єкти орендувалися за договором з 6 січня 1995 року, який просто минув 30 травня 2021 року, заявили в моніторинговій групі.