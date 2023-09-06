Російська влада заявила про "атаку безпілотників" на Калузьку область

08:58 16 серпня Київ, Україна

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що в ніч на 16 серпня на півдні регіону було збито три безпілотні літальні апарати.



За словами Шапші, жертв та руйнувань немає.



Міністерство оборони росії заявило, що "спроба атаки" на об'єкти в Калузької області відбулася близько 5 ранку.



У відомстві уточнили, що російськими засобами ППО всі безпілотники були вчасно виявлені та знищені.