Російські судна не зможуть вийти в море - їм відключили оновлення навігаційних карт
18:39 18 березня Київ, Україна
Донедавна навігаційні карти постачала компанія "Регістр Ллойда Вояж Рус", російський офіс якої зареєстрований у Санкт-Петербурзі.
Вона вже офіційно повідомила російських клієнтів, що припиняє продаж та оновлення всіх своїх продуктів та сервісів через розв'язану Росією війну в Україні.
«Картографічні продукти мають термінову та безстрокову ліцензію. Близько 99% судів використовують термінову ліцензію. До певної дати необхідно зробити черговий платіж за користування картографічним продуктом. В цьому випадку протягом усього року надходять нові коректури. І судна, що ходять електронними картами, отримують у портах ці оновлені продукти і після цього вже виходять у море. Що буде без поновлення електронних карт? Інспекція порту не випустить судно у рейс. Це може статися як на російській стороні, так і за межами РФ. В останньому випадку судно не зможе повернутися додому», - розповів гендиректор російської компанії НавМарин, Олексій Мігалін.
Сьогодні ситуація з оновленням електронних карт — це реальна проблема для російських судів.
"Суда під російським прапором залишатимуться в іноземних портах, щодо них вводитимуться різні санкції і зрештою це може призвести до конфіскації судна", - додав Мігалін.
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