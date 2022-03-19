Російські судна не зможуть вийти в море - їм відключили оновлення навігаційних карт

18:39 18 березня Київ, Україна

Донедавна навігаційні карти постачала компанія "Регістр Ллойда Вояж Рус", російський офіс якої зареєстрований у Санкт-Петербурзі.



Вона вже офіційно повідомила російських клієнтів, що припиняє продаж та оновлення всіх своїх продуктів та сервісів через розв'язану Росією війну в Україні.

«Картографічні продукти мають термінову та безстрокову ліцензію. Близько 99% судів використовують термінову ліцензію. До певної дати необхідно зробити черговий платіж за користування картографічним продуктом. В цьому випадку протягом усього року надходять нові коректури. І судна, що ходять електронними картами, отримують у портах ці оновлені продукти і після цього вже виходять у море. Що буде без поновлення електронних карт? Інспекція порту не випустить судно у рейс. Це може статися як на російській стороні, так і за межами РФ. В останньому випадку судно не зможе повернутися додому», - розповів гендиректор російської компанії НавМарин, Олексій Мігалін.

Сьогодні ситуація з оновленням електронних карт — це реальна проблема для російських судів.