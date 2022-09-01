Російські стартапи погнали з головного IT-офшору США

18:31 15 серпня Київ, Україна

У штаті США Делавер, де реєструється більшість стартапів, компанії з російським корінням зіткнулися з великими труднощами.

Про це пише The Bell.



Офшори в Делавері не підлягають оподаткуванню, якщо ведеться бізнес не в США. Зареєструвати фірму тут можна за два тижні, при цьому засновникам не потрібно навіть проживати в США — компанії потрібно найняти реєстраційного агента.



Проте зараз агенти відмовляються працювати із російськими бізнесменами. Своє рішення вони мотивують забороною Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) надавати бухгалтерські послуги, послуги з відкриття трастів та компаній, а також з управлінського консалтингу особам, які перебувають у російській федерації.



Влада штату при визначенні «російської особи» користується ухвалою Мінфіну США № 1034. Федеральна влада під цим терміном розуміє фізичну особу, яка є громадянином або прийнятим у громадянство російської федерації, або юридична особа, заснована відповідно до законодавства російської федерації. Такого формулювання повинні дотримуватися всі штати та підприємства США.



При цьому агенти найчастіше не перевіряють, чи живе засновник стартапу зараз у росії чи ні. До чорних списків потрапляють підприємці, які вказали під час реєстрації російські адреси. Бізнесмени, які залишилися без реєстрації, мають кілька варіантів дій, зазначає видання. Частина з них відкривають юрособу в іншому штаті, деякі збираються сперечатися з владою Делавера.