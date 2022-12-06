Російські ЗМІ заявили про атаку безпілотників на комбінат "Слава" у Брянській області

Російські засоби масової інформації повідомили про атаку на комбінат "Слава", розташований у Брянській області за 80 кілометрів від кордону з Україною.
Зокрема, про це пише Telegram-канал Baza.
Зокрема, про це пише Telegram-канал Baza.
За даними видання, комбінат, що знаходиться за 80 кілометрів від кордону рф та України, був атакований у ніч проти 6 грудня.
Baza стверджує, що на той момент п'ятитонні резервуари були порожні, через що серйозної пожежі вдалося уникнути.
Раніше комбінат "Слава" вже атакували за допомогою безпілотників. 30 листопада після атаки БПЛА на території комбінату спалахнули три резервуари.
Раніше комбінат "Слава" вже атакували за допомогою безпілотників. 30 листопада після атаки БПЛА на території комбінату спалахнули три резервуари.
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