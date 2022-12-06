Російські ЗМІ заявили про атаку безпілотників на комбінат "Слава" у Брянській області

11:30 06 грудня Київ, Україна

Російські засоби масової інформації повідомили про атаку на комбінат "Слава", розташований у Брянській області за 80 кілометрів від кордону з Україною.

Зокрема, про це пише Telegram-канал Baza.
"У Брянській області безпілотники атакували комбінат "Слава". Вони впали за кілька метрів від резервуарів з паливом", — йдеться у повідомленні.
За даними видання, комбінат, що знаходиться за 80 кілометрів від кордону рф та України, був атакований у ніч проти 6 грудня.
"На територію комбінату залетіли близько двох безпілотників - вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом", - зазначається в повідомленні.
Baza стверджує, що на той момент п'ятитонні резервуари були порожні, через що серйозної пожежі вдалося уникнути.

Раніше комбінат "Слава" вже атакували за допомогою безпілотників. 30 листопада після атаки БПЛА на території комбінату спалахнули три резервуари.