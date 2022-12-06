Російські ЗМІ заявили про атаку безпілотників на комбінат "Слава" у Брянській області

11:30 06 грудня Київ, Україна

Російські засоби масової інформації повідомили про атаку на комбінат "Слава", розташований у Брянській області за 80 кілометрів від кордону з Україною.



Зокрема, про це пише Telegram-канал Baza.

"У Брянській області безпілотники атакували комбінат "Слава". Вони впали за кілька метрів від резервуарів з паливом", — йдеться у повідомленні.

За даними видання, комбінат, що знаходиться за 80 кілометрів від кордону рф та України, був атакований у ніч проти 6 грудня.

"На територію комбінату залетіли близько двох безпілотників - вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом", - зазначається в повідомленні.