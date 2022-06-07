Російські сайти масово видаляють інформацію про загиблих в Україні військових

14:24 07 червня Київ, Україна

Сайти росії масово видаляють сторінки пам'яті військовослужбовців армії росії, загиблих під час війни в Україні.



Робиться це через рішення Світлогірського



У повідомленні пояснили, що Світлогірський міський суд Калінінградської області розглянув позов військового прокурора 73-ї військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту, який вимагає визнати список загиблих в Україні військових, розміщений на сайті 60.RU, інформацією, забороненою для розповсюдження в російській федерації.



Думку прокуратури підтримав представник роскомнагляду.



Після рішення суду інші регіональні російські сайти також видалили відповідні переліки. Зокрема, це новосибірський NGS, Чита.ру, челябінський 74.RU, красноярський NGS24, омський NGS55 та інші.



За даними російських ЗМІ, на думку суддів, оприлюднена інформація про загиблих "розкриває втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій", тому вони є державною таємницею, також це нібито "суперечить нормам закону, підриває основи конституційного ладу і моральності, формує негативну правову свідомість, виховує протиправну поведінку та сприяє вчиненню злочинів”. Робиться це через рішення Світлогірського суду , який визнав зазначену інформацію державною таємницею, пише місцеве видання 60.RU.У повідомленні пояснили, що Світлогірський міський суд Калінінградської області розглянув позов військового прокурора 73-ї військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту, який вимагає визнати список загиблих в Україні військових, розміщений на сайті 60.RU, інформацією, забороненою для розповсюдження в російській федерації.Думку прокуратури підтримав представник роскомнагляду.Після рішення суду інші регіональні російські сайти також видалили відповідні переліки. Зокрема, це новосибірський NGS, Чита.ру, челябінський 74.RU, красноярський NGS24, омський NGS55 та інші.За даними російських ЗМІ, на думку суддів, оприлюднена інформація про загиблих "розкриває втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій", тому вони є державною таємницею, також це нібито "суперечить нормам закону, підриває основи конституційного ладу і моральності, формує негативну правову свідомість, виховує протиправну поведінку та сприяє вчиненню злочинів”.

Покарання за порушення цього рішення – позбавлення волі до 7 років.

Путін сказав, що немає втрат? Значить, втрат немає. А діти, чоловіки, батьки, брати та інші родичі росіян просто... забуті своєю ж країною.