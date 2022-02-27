Російські польоти заборонені у повітряному просторі Німеччини з 14:00 за Грінвічем: міністерство

14:03 27 лютий Київ, Україна

Міністерство транспорту заявило, що Німеччина запровадить тримісячну заборону на всі польоти Росії зі свого повітряного простору сьогоднішнього дня з 14:00 за Грінвічем.

"В повідомленні про повітряні місії міністерство транспорту наклало заборону на польоти російських літаків та експлуатантів літаків у повітряному просторі Німеччини та над ним", - йдеться в повідомленні міністерства, додавши, що цей наказ дійсний протягом трьох місяців.

Лише гуманітарні рейси буде звільнено.