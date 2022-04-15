Російські пілоти вимагають дозволу на допуск в Росію іноземної вакцини

13:13 16 липня Київ, Україна

Російські пілоти потребують швидкого «дозволу і прискорення процесу введення іноземних вакцин проти ковіду» на ринок Росії.

З таким проханням в своєму листі до прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна звернулася Шереметьєвська профспілка льотного складу (ШПЛС).



У документі наголошується, що російські вакцини не схвалені профільними міжнародними організаціями, в тому числі ВООЗ. Замість цього рекомендовані кілька іноземних препаратів.



Через це члени екіпажів (навіть щеплені російськими вакцинами) повинні «безупинно здавати ПЛР-тести», що «ускладнює виконання трудових обов'язків», говориться в листі. Автори підкреслюють, що якнайшвидша вакцинація населення сприяє відкриттю авіасполучення між країнами і «виходу авіагалузі з кризи».



На питання, чому в Росії зараз не допускають іноземні препарати, прессекретар президента Дмитро Пєсков відповів: «У нас своїх вакцин вистачає».