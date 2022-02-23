Російські олігархи потрапили під санкції Великобританії

Великобританія запроваджує нові санкції щодо п'яти російських банків та трьох дуже заможних осіб із найближчого оточення Володимира Путіна.
Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон.
У бізнесменів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга будуть заморожені всі активи, якими вони володіють у Великій Британії, і їм буде заборонено в'їзд до країни, заявив Джонсон. Також усім британським фізичним та юридичним особам буде заборонено мати з ними справу.
Усі троє вперше потрапили під санкції США після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. На думку експертів, справжні санкції Великобританії «вплинуть на їхню здатність вести міжнародний спосіб життя, до якого вони звикли».
"У нас набагато довший список", - додав чиновник, який попросив не називати його імені.
«Ми шукатимемо тих олігархів, які мають стратегічне значення і цікавлять Кремль, які замішані у своїх зв'язках з Кремлем».
Британська влада критикувалася за те, що вони недостатньо обмежували брудні російські гроші, що вкладаються в Сіті або розкішну нерухомість у Лондоні, через що місто отримало назву «Лондонград».
Геннадій Тимченко
Тимченко є засновником Gunvor, однією з найбільших у світі компаній із торгівлі сировинними товарами, що займається нафтою та газом, але вийшов з неї після санкцій США, запроваджених у 2014 році.
За даними Міністерства фінансів США, «діяльність Тимченка в енергетичному секторі була пов'язана з Путіним».
Forbes оцінює статки Тимченка в 23,5 мільярда доларів, що робить його шостою найбагатшою людиною в Росії.
Його дочки навчалися у британських університетах, в Оксфорді та Единбурзі.
Любитель хокею, він грав із президентом Путіним і залишається головою російської національної хокейної ліги КХЛ, а також президентом хокейного клубу СКА «Санкт-Петербург».
Він також є віцепрезидентом Олімпійського комітету Росії.
Критик Кремля Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні, заявив, що Тимченко — один з багатих бізнесменів, які заплатили за нібито розкішний палац Путіна на Чорному морі через підставні компанії.
Тимченко також згадується в журналістських розслідуваннях Pandora Papers як людина, яка допомогла сховати на офшорних рахунках купу грошей, що належать найближчому оточенню Кремля.
Ротенберги
65-річний Борис Ротенберг та його 48-річний племінник Ігор походять із сім'ї, яка вважається дуже близькою до Путіна.
Вони брат і син 70-річного Аркадія Ротенберга, який уже постраждав від санкцій Великої Британії.
Два брати – друзі дитинства Путіна, з якими вони тренуються у дзюдо.
Борис – віцепрезидент Федерації дзюдо Росії, президентом якої є Аркадій.
Вони також грають у хокей з Путіним, а сина Бориса Романа нещодавно було призначено головним тренером петербурзького СКА під керівництвом Тимченка, хоча ніколи не був професійним гравцем.
Борис та Аркадій розбагатіли на держконтрактах на будівництво, зокрема, на зимові Олімпійські ігри у Сочі у 2014 році. Вони також брали участь у будівництві мосту, що сполучає Росію з Кримським півостровом після анексії території Москвою.
Аркадій заявив, що він є справжнім власником Чорноморського палацу, нібито побудованого для Путіна.
Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон.
У бізнесменів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга будуть заморожені всі активи, якими вони володіють у Великій Британії, і їм буде заборонено в'їзд до країни, заявив Джонсон. Також усім британським фізичним та юридичним особам буде заборонено мати з ними справу.
Усі троє вперше потрапили під санкції США після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. На думку експертів, справжні санкції Великобританії «вплинуть на їхню здатність вести міжнародний спосіб життя, до якого вони звикли».
"У нас набагато довший список", - додав чиновник, який попросив не називати його імені.
«Ми шукатимемо тих олігархів, які мають стратегічне значення і цікавлять Кремль, які замішані у своїх зв'язках з Кремлем».
Британська влада критикувалася за те, що вони недостатньо обмежували брудні російські гроші, що вкладаються в Сіті або розкішну нерухомість у Лондоні, через що місто отримало назву «Лондонград».
Геннадій Тимченко
Тимченко є засновником Gunvor, однією з найбільших у світі компаній із торгівлі сировинними товарами, що займається нафтою та газом, але вийшов з неї після санкцій США, запроваджених у 2014 році.
За даними Міністерства фінансів США, «діяльність Тимченка в енергетичному секторі була пов'язана з Путіним».
Forbes оцінює статки Тимченка в 23,5 мільярда доларів, що робить його шостою найбагатшою людиною в Росії.
Його дочки навчалися у британських університетах, в Оксфорді та Единбурзі.
Любитель хокею, він грав із президентом Путіним і залишається головою російської національної хокейної ліги КХЛ, а також президентом хокейного клубу СКА «Санкт-Петербург».
Він також є віцепрезидентом Олімпійського комітету Росії.
Критик Кремля Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні, заявив, що Тимченко — один з багатих бізнесменів, які заплатили за нібито розкішний палац Путіна на Чорному морі через підставні компанії.
Тимченко також згадується в журналістських розслідуваннях Pandora Papers як людина, яка допомогла сховати на офшорних рахунках купу грошей, що належать найближчому оточенню Кремля.
Ротенберги
65-річний Борис Ротенберг та його 48-річний племінник Ігор походять із сім'ї, яка вважається дуже близькою до Путіна.
Вони брат і син 70-річного Аркадія Ротенберга, який уже постраждав від санкцій Великої Британії.
Два брати – друзі дитинства Путіна, з якими вони тренуються у дзюдо.
Борис – віцепрезидент Федерації дзюдо Росії, президентом якої є Аркадій.
Вони також грають у хокей з Путіним, а сина Бориса Романа нещодавно було призначено головним тренером петербурзького СКА під керівництвом Тимченка, хоча ніколи не був професійним гравцем.
Борис та Аркадій розбагатіли на держконтрактах на будівництво, зокрема, на зимові Олімпійські ігри у Сочі у 2014 році. Вони також брали участь у будівництві мосту, що сполучає Росію з Кримським півостровом після анексії території Москвою.
Аркадій заявив, що він є справжнім власником Чорноморського палацу, нібито побудованого для Путіна.
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