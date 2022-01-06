Російські найманці прибули до Казахстану

Російські військові прибули в Казахстан для врегулювання ситуації із заворушеннями.
Про це пишуть ЗМІ.
Повідомляється, що кілька годин тому в аеропорту Алмати приземлився російський літак Іл-76, на борту якого було близько 300 найманців «приватної військової компанії Вагнер».
Серед головних завдань силовиків – зачистити територію міста для відновлення контролю за ним.
Наразі експерти кажуть, що насамперед військові також захищатимуть космодром Байконур від захоплення з боку протестувальників.
Нагадаємо, що вранці у четвер, 6 січня, надійшла інформація про те, що у центрі Алмати військові на бронетранспортерах оточили учасників протестів.
Чути стрілянину, як передає телеканал «Світ 24».
Почалася масштабна зачистка від мародерів та призвідників погромів.
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