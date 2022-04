Російські мільярдери судяться з автором книги про Путіна

Чотири російські мільярдери, серед яких один з найбагатших підприємців РФ, власник лондонського футбольного клубу Челсі Роман Абрамович, а також компанія "Роснефть" судяться з британською журналісткою через книгу про главу Кремля Володимира Путіна.Слухання почалися сьогодні, 28 липня, в Лондоні, повідомляє Голос Америки.Британська журналістка Кетрін Белтон і видавництво HarperCollins змушені захищатися від скарг, зокрема, одного з найбагатших росіян Романа Абрамовича про наклеп.Книга видана в 2020 році під назвою "Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію, а потім перейшов у наступ на Захід" (Putin's People: how the KGB took back Russia and then took on the West) - результат багаторічного дослідження журналістки, яка працювала в Росії кореспондентом газети Financial Times.Белтон каже, що намагалася простежити шлях до влади Путіна і людей в його оточенні, багато з яких, як і сам Путін, були службовцями КДБ - Комітету державної безпеки Радянського Союзу, а згодом стали високими посадовими особами та багатими підприємцями.Абрамович відомий, зокрема, як власник лондонського футбольного клубу "Челсі", заявив через своїх адвокатів, що подав позов в березні, оскаржуючи те, що він назвав "низкою помилкових і наклепницьких тверджень" про нього, включаючи інформацію "про придбання і справи футбольного клубу "Челсі".Абрамович наполягає, що намагався уникнути позову, і його адвокати вели переговори з видавництвом про "взаємоприйнятне вирішення" того, що він вважає проблемою, але видавці не пішли на виправлення "певних тверджень" в книзі.Інші позивачі, зокрема, мільярдер Михайло Фрідман і його партнер-підприємець Петро Авен, також звинувачують видавництво в тому, що вони називають наклепом, а також з метою захисту даних.Позивачем проти видавництва і проти Кетрін Белтон із звинуваченнями про наклеп названий також підприємець Шалва Чигиринський.Епіграфом до книги Белтон взято висловлювання колишнього співробітника ФБР Боба Левінсона: "... вони вторглися в Західну Європу, вони відкрили банківські рахунки, вони заснували компанію, вони обвилися навколо основ нашого суспільства, і коли Європа прийде до розуміння цієї небезпеки, буде вже пізно". Журналістка 16 років пропрацювала в Росії і її книга, створена в жанрі журналістського розслідування, базується на безлічі джерел, більшість з яких, на жаль, анонімні. "Приголомшливою анатомією путінського режиму" назвало книгу авторитетне британське видання The Guardian."Люди Путіна", що вийшли в квітні 2020 року, стали книгою року за версією газет The Times, The Sunday Times і The Daily Telegraph.