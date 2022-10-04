Російські мільярдери втратили понад $93 млрд з початку року

11:36 04 жовтня Київ, Україна

З початку 2022 року статки мільярдерів росії скоротилися на 93,6 млрд доларів. Найбільші збитки має російський олігарх Віктор Вексельберг.



Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на дані Bloomberg Billionaires Index.



Так, статки Віктора Вексельберга на 1 вересня 2022 року зменшилися на 11,2 млрд доларів і склали 7,24 млрд доларів - це найбільше зменшення статків серед російських мільярдерів. Донедавна він був №8 у росії за статками. Вексельберг – засновник конгломерату Ренова та акціонер Русала.



Також серед росіян із індексу, які втратили свої активи:



Голова ради директорів Северсталі Олексій Мордашов, який втратив 9,78 млрд доларів, статки скоротилися до 19,1 млрд доларів;



Акціонер виробника газу Новатек Геннадій Тимченко, який втратив 9,66 млрд доларів, його статки становили 12,8 млрд доларів;



Голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін, статки якого зменшилися на 9,12 млрд доларів, до 18,9 млрд доларів (єдиний із зазначених вище росіян, хто досі не під санкціями ЄС, Великобританії чи США);



Акціонер гірничо-металургійного холдингу Evraz Роман Абрамович втратив 8,26 млрд доларів, на 1 вересня 2022 року його статки оцінюються в 9,74 млрд доларів.



Однак деякі росіяни все ж таки наростили статки. Зокрема, ексчлен ради директорів Фосагро Андрій Гурієв (досі не під санкціями) збільшив статки на 1,58 млрд доларів, до 9,48 млрд доларів. Також виросли статки гендиректорки інтернет-магазину Wildberries Тетяни Бакальчук та акціонера холдингу USM Андрія Скоча.