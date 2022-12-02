Російські мільярдери можуть позбутися своїх яхт, захованих у Дубаї

16:28 02 грудня Київ, Україна

Яхти, які російські олігархи ховають у Дубаї, можуть бути конфісковані, якщо США домовляться з владою Об'єднаних Арабських Еміратів.



Спочатку влада США спробує конфіскувати яхту російського мільярдера Андрія Скоча Madame Gu вартістю $156 млн.



Формально США немає права конфіскувати власність в іншій країні без дозволу її уряду. Проте Міністерство юстиції США планує отримати дозвіл на її арешт на підставі того, що під час обслуговування судна використовувалася американська фінансова система,



При цьому, якщо американським чиновникам не вдасться довести це, дубайському портовому оператору DP World можуть загрожувати вторинні санкції за надання послуг підсанкціонованим суб'єктам.



Madame Gu побудувала голландська фірма Feadship, її ввели в експлуатацію у 2013 році. Це одна з найрозкішніших супер'яхт у світі, її площа складає 99 квадратних метрів, вона має великий вертолітний майданчик, який можна використовувати як поле для сквошу.. Судно мають обслуговувати 36 членів екіпажу.



Ще в червні США заборонили використовувати американські компанії для обслуговування яхти, а також наймати громадян США для роботи на ній і навіть використати для цього долари США.



Власник яхти, депутат Держдуми, давній партнер Алішера Усманова та власник $4,7 млрд, потрапив під санкції США ще у 2018 році, а у 2022 проти нього ввів обмеження також Євросоюз.



З початку війни в Україні ОАЕ зарекомендували себе як тиха та надійна гавань для російських грошей та активів поза досяжністю американських санкцій.. Тепер все може змінитись, зазначає джерело NYT. Вашингтон веде переговори з ОАЕ, намагаючись переконати країну у важливості ліквідації схем ухилення від санкцій, сказав співрозмовник газети з Держдепартаменту США.



Раніше заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо відвідував ОАЕ, щоб домогтися блокування захованих активів чиновників та олігархів. Після його візиту ОАЕ визнали, що ведуть переговори зі США щодо розміщених у країні активів, які належать бізнесменам під санкціями..



Щонайменше 38 підприємців або чиновників, пов'язаних з російським президентом володимиром Путін, володіють будинками в Дубаї, загальна вартість яких перевищує $314 мільйонів, випливає з даних Центру перспективних оборонних досліджень.



Крім яхти Madame Gu, відомо як мінімум ще про три судна російських мільярдерів, пришвартованих у Дубаї, писав Forbes. Спочатку влада США спробує конфіскувати яхту російського мільярдера Андрія Скоча Madame Gu вартістю $156 млн.Формально США немає права конфіскувати власність в іншій країні без дозволу її уряду. Проте Міністерство юстиції США планує отримати дозвіл на її арешт на підставі того, що під час обслуговування судна використовувалася американська фінансова система, пише The New York Times.. За такою самою схемою влітку Штати заарештували бізнес-джет Airbus Скоча вартістю $90 млн.При цьому, якщо американським чиновникам не вдасться довести це, дубайському портовому оператору DP World можуть загрожувати вторинні санкції за надання послуг підсанкціонованим суб'єктам.Madame Gu побудувала голландська фірма Feadship, її ввели в експлуатацію у 2013 році. Це одна з найрозкішніших супер'яхт у світі, її площа складає 99 квадратних метрів, вона має великий вертолітний майданчик, який можна використовувати як поле для сквошу.. Судно мають обслуговувати 36 членів екіпажу.Ще в червні США заборонили використовувати американські компанії для обслуговування яхти, а також наймати громадян США для роботи на ній і навіть використати для цього долари США.Власник яхти, депутат Держдуми, давній партнер Алішера Усманова та власник $4,7 млрд, потрапив під санкції США ще у 2018 році, а у 2022 проти нього ввів обмеження також Євросоюз.З початку війни в Україні ОАЕ зарекомендували себе як тиха та надійна гавань для російських грошей та активів поза досяжністю американських санкцій.. Тепер все може змінитись, зазначає джерело NYT. Вашингтон веде переговори з ОАЕ, намагаючись переконати країну у важливості ліквідації схем ухилення від санкцій, сказав співрозмовник газети з Держдепартаменту США.Раніше заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо відвідував ОАЕ, щоб домогтися блокування захованих активів чиновників та олігархів. Після його візиту ОАЕ визнали, що ведуть переговори зі США щодо розміщених у країні активів, які належать бізнесменам під санкціями..Щонайменше 38 підприємців або чиновників, пов'язаних з російським президентом володимиром Путін, володіють будинками в Дубаї, загальна вартість яких перевищує $314 мільйонів, випливає з даних Центру перспективних оборонних досліджень.Крім яхти Madame Gu, відомо як мінімум ще про три судна російських мільярдерів, пришвартованих у Дубаї, писав Forbes.