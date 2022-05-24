Російські IT-компанії звільняють українських працівників

15:27 24 травня Киев, Украина

У країні, де єдиною ідеологією обрано боротьбу з "нацизмом", процвітає дискримінація за національною ознакою. російські компанії почали звільняти або перекладати більш «низкі» посади IT-фахівців українського походження. Це нормально. Просто головним «борцям із нацизмом» видніше, хто благонадійна нація, а хто ні.

Про це пишуть ЗМІ з посиланням на два джерела із IT-ринку.



Подібні звільнення вже обговорювалися на російському інтернет-форумі (РФІ), який проходив з 18 по 20 травня у Підмосков'ї.. За словами одного з учасників заходу, українців звільняють, побоюючись диверсій.



Один із джерел розповів, що служби внутрішньої безпеки в IT-компаніях зараз «особливо уважно стежать за співробітниками, які самі (або їхні родичі) є громадянами України». Вони рекомендують не працювати з такими фахівцями або беруть їх на олівець. Насамперед йдеться про співробітників, які мають доступ до критичних для бізнесу даних та сегментів інфраструктури.





