Російські комуністи просять Путіна визнати ОРДЛО незалежними країнами

Російські депутати від комуністичної партії (КПРФ) внесли на розгляд Державної Думи проєкт ухвали, в якій пропонують звернутися до президента Володимира Путіна про визнання так званих ДНР і ЛНР незалежними державами.
Відповідний проєкт було опубліковано на сайті російського парламенту.
Автори документа наполягають, що такий крок є "обґрунтованим та морально виправданим".
Відповідний проєкт було опубліковано на сайті російського парламенту.
Автори документа наполягають, що такий крок є "обґрунтованим та морально виправданим".
Один із авторів проєкту звернення Леонід Калашніков переконує, що, вносячи документ на розгляд, КПРФ виконує одну з передвиборчих обіцянок.
Торік у Росії відбулися вибори до Держдуми, у яких взяли участь, за даними російської влади, понад 150 тисяч жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ. Бойовики організували масове підвезення людей на дільниці, а деяких із них спочатку везли на отримання російського паспорта, а потім на голосування.
Спікер російського президента Дмитро Пєсков уже прокоментував реєстрацію проєкту звернення.
Торік у Росії відбулися вибори до Держдуми, у яких взяли участь, за даними російської влади, понад 150 тисяч жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ. Бойовики організували масове підвезення людей на дільниці, а деяких із них спочатку везли на отримання російського паспорта, а потім на голосування.
Спікер російського президента Дмитро Пєсков уже прокоментував реєстрацію проєкту звернення.
Нагадаємо, що з 2019 року Росія почала видавати свої паспорти спочатку жителям ОРДЛО, а потім спростила процес і для мешканців підконтрольного українському уряду Донбасу.
Світова спільнота різко засудила такі кроки, назвавши їх підривом Мінських домовленостей, а низка країн, наприклад, Німеччина та Естонія, відмовилися визнавати російські паспорти мешканців ОРДЛО. За даними СБУ, видані документи не роблять одержувачів громадянами РФ, адже їх виписують із порушеннями: проставляють коди підрозділу Міграційної служби Ростовської області, якого не існує.
На думку української влади, видача російських паспортів є елементом репресивної політики, тому правоохоронці відкривають кримінальні провадження за такими фактами.
Світова спільнота різко засудила такі кроки, назвавши їх підривом Мінських домовленостей, а низка країн, наприклад, Німеччина та Естонія, відмовилися визнавати російські паспорти мешканців ОРДЛО. За даними СБУ, видані документи не роблять одержувачів громадянами РФ, адже їх виписують із порушеннями: проставляють коди підрозділу Міграційної служби Ростовської області, якого не існує.
На думку української влади, видача російських паспортів є елементом репресивної політики, тому правоохоронці відкривають кримінальні провадження за такими фактами.
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