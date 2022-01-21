Російські комуністи просять Путіна визнати ОРДЛО незалежними країнами

08:02 21 січень Київ, Україна

Російські депутати від комуністичної партії (КПРФ) внесли на розгляд Державної Думи проєкт ухвали, в якій пропонують звернутися до президента Володимира Путіна про визнання так званих ДНР і ЛНР незалежними державами.



Відповідний проєкт було опубліковано на сайті російського парламенту.



Автори документа наполягають, що такий крок є "обґрунтованим та морально виправданим".

"За минулі роки... у республіках (захоплених бойовиками регіонах Донбасу. – ред.) побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади", – вважають російські комуністи.





Торік у Росії відбулися вибори до Держдуми, у яких взяли участь, за даними російської влади, понад 150 тисяч жителів



Спікер російського президента Дмитро Пєсков уже прокоментував реєстрацію проєкту звернення. Один із авторів проєкту звернення Леонід Калашніков переконує, що, вносячи документ на розгляд, КПРФ виконує одну з передвиборчих обіцянок.Торік у Росії відбулися вибори до Держдуми, у яких взяли участь, за даними російської влади, понад 150 тисяч жителів ОРДЛО , які отримали паспорти РФ. Бойовики організували масове підвезення людей на дільниці, а деяких із них спочатку везли на отримання російського паспорта, а потім на голосування.Спікер російського президента Дмитро Пєсков уже прокоментував реєстрацію проєкту звернення.

“Якщо я правильно розумію – все-таки у Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде прийнято, або не буде. Це депутатська ініціатива. Є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю за можливе”, – сказав він.

Нагадаємо, що з 2019 року Росія почала видавати свої паспорти спочатку жителям ОРДЛО, а потім спростила процес і для мешканців підконтрольного українському уряду Донбасу.



Світова спільнота різко засудила такі кроки, назвавши їх підривом Мінських домовленостей, а низка країн, наприклад, Німеччина та Естонія, відмовилися визнавати російські паспорти мешканців ОРДЛО. За даними СБУ, видані документи не роблять одержувачів громадянами РФ, адже їх виписують із порушеннями: проставляють коди підрозділу Міграційної служби Ростовської області, якого не існує.



На думку української влади, видача російських паспортів є елементом репресивної політики, тому правоохоронці відкривають кримінальні провадження за такими фактами.