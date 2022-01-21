Російські комуністи просять Путіна визнати ОРДЛО незалежними країнами

08:02 21 січень Київ, Україна

Російські депутати від комуністичної партії (КПРФ) внесли на розгляд Державної Думи проєкт ухвали, в якій пропонують звернутися до президента Володимира Путіна про визнання так званих ДНР і ЛНР незалежними державами.

Відповідний проєкт було опубліковано на сайті російського парламенту.

Автори документа наполягають, що такий крок є "обґрунтованим та морально виправданим".
"За минулі роки... у республіках (захоплених бойовиками регіонах Донбасу. – ред.) побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади", – вважають російські комуністи.
Один із авторів проєкту звернення Леонід Калашніков переконує, що, вносячи документ на розгляд, КПРФ виконує одну з передвиборчих обіцянок.

Торік у Росії відбулися вибори до Держдуми, у яких взяли участь, за даними російської влади, понад 150 тисяч жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ. Бойовики організували масове підвезення людей на дільниці, а деяких із них спочатку везли на отримання російського паспорта, а потім на голосування.

Спікер російського президента Дмитро Пєсков уже прокоментував реєстрацію проєкту звернення.
“Якщо я правильно розумію – все-таки у Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде прийнято, або не буде. Це депутатська ініціатива. Є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю за можливе”, – сказав він.
Нагадаємо, що з 2019 року Росія почала видавати свої паспорти спочатку жителям ОРДЛО, а потім спростила процес і для мешканців підконтрольного українському уряду Донбасу.

Світова спільнота різко засудила такі кроки, назвавши їх підривом Мінських домовленостей, а низка країн, наприклад, Німеччина та Естонія, відмовилися визнавати російські паспорти мешканців ОРДЛО. За даними СБУ, видані документи не роблять одержувачів громадянами РФ, адже їх виписують із порушеннями: проставляють коди підрозділу Міграційної служби Ростовської області, якого не існує.

На думку української влади, видача російських паспортів є елементом репресивної політики, тому правоохоронці відкривають кримінальні провадження за такими фактами.