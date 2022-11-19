Російські винищувачі здійснили небезпечні прольоти в зоні навчань НАТО

10:45 19 листопада Київ, Україна

Два російські винищувачі здійснили "небезпечний і непрофесійний обліт" кораблів НАТО під час звичайних операцій у Балтійському морі. Про це у п'ятницю, 18 листопада, повідомили в Альянсі, повідомляє Голос Америки.

Військово-морське командування НАТО заявило, що у четвер вранці літаки пролетіли над кораблями на висоті 91 метр і на відстані 73 метри після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення натовських військових.

"НАТО вважала взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була задіяна для навчань ППО, а також через висоти та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків", - йдеться у заяві.

В Альянсі додали, що сили НАТО "діяли відповідально" відповідно до чинних правил.

"НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наші літаки, кораблі або їх екіпажі.. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що інцидент стався на тлі загострення напруженості між західним військовим альянсом та росією через вторгнення Москви до України.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія та сили НАТО проведуть навчання на Балтиці.