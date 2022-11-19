Російські винищувачі здійснили небезпечні прольоти в зоні навчань НАТО

Два російські винищувачі здійснили "небезпечний і непрофесійний обліт" кораблів НАТО під час звичайних операцій у Балтійському морі. Про це у п'ятницю, 18 листопада, повідомили в Альянсі, повідомляє Голос Америки.
Військово-морське командування НАТО заявило, що у четвер вранці літаки пролетіли над кораблями на висоті 91 метр і на відстані 73 метри після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення натовських військових.
В Альянсі додали, що сили НАТО "діяли відповідально" відповідно до чинних правил.
Наголошується, що інцидент стався на тлі загострення напруженості між західним військовим альянсом та росією через вторгнення Москви до України.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія та сили НАТО проведуть навчання на Балтиці.
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