Російські хакери заблокували найбільший вантажний порт Японії

18:07 05 липня Київ, Україна

Російська хакерська група LockBit 3.0 атакувала найбільший вантажний порт Японії Нагоя, через який проводиться більшість експортно-імпортних операцій компанії Toyota Motor.



Про це з посиланням на адміністрацію порту повідомляє Kyodo.



Хакери заблокували операційну систему порту та висунули вимогу викупу в обмін на відновлення її роботи. В цей час порт не здійснює завантаження та розвантаження контейнерів, а його оператор має намір відновити роботу до ранку четверга.



За даними адміністрації порту, системний збій стався близько 6:30 ранку 4 липня, коли один із працівників порту не зміг запустити комп'ютер.



Повідомлення про те, що комп'ютерна система була заражена програмою-вимагачем, якимось чином було відправлено на принтер, повідомило джерело, знайоме зі справою.



Зараз у порту спостерігалося тимчасове скупчення трейлерів.

"Якщо ці багато трейлерів відновлять роботу одночасно, буде дуже тісно. Це здається тяжким навіть після відновлення системи", - сказав водій трейлера.

Порт Нагоя є основним для експорту та імпорту Toyota. Виробник автомобілів заявив, що не може завантажити або вивантажити автозапчастини та автомобілі через збій, однак у компанії наголосили, що збоїв у її виробництві чи порушень логістики готових транспортних засобів не сталося.



Нагоя є найбільшим портом Японії з 2002 року. Його вантажообіг у 2021 році сягнув 177,79 млн тонн.