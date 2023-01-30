Російські хакери здійснили кібератаки на десятки лікарень у Нідерландах

17:57 30 січня Київ, Україна

Хакери рф атакували лікарні Нідерландів



В цей час сайт лікарні в Гронінгені регулярно не працює через DDOS-атаки, що йдуть хвилями.



Хакери рф здійснили кібератаки на десятки лікарень у Нідерландах. Про це повідомляє NOS.

"Це атака групи Killnet у співпраці з іншими зловмисниками", - повідомив представник партнерства лікарень із цифрової безпеки Z-Cert.

За його словами, зараз сайт лікарні в Гронінгені регулярно не працює через DDOS-атаки, що йдуть хвилями.

"Все дуже просто. Ми руйнуємо медичні установи у цих країнах за підтримку нацистів в Україні", - йдеться у заяві російських хакерів.

Хакерська група Killnet опублікувала список закордонних лікарень, на які здійснить кібератаки. Поки що сайт лікарень Нідерландів – єдиний із цього списку, який дійсно постраждав.



Окрім нідерландських лікарень, до списку потрапили медичні заклади у скандинавських країнах, Польщі, США, Великій Британії та Німеччині.



Загалом до списку увійшла 31 голландська лікарня. Атака на сайт медустанови стосується лише сайту для зовнішнього світу. Електронна карта пацієнта та вебсайт, на якому пацієнти можуть отримати доступ до інформації зі своїх карток, не порушені кібератакою.