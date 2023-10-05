Російські хакери атакували важливі вебресурси у Фінляндії

14:58 05 жовтня Київ, Україна

У четвер російські хакери здійснили серію кібератак на важливі вебресурси у Фінляндії, зокрема сайти Банку Фінляндії, податкової служби країни та кількох новинних видань.



Згідно з інформацією, опублікованою Yle, видання Turun Sanomat та Salon Seudun Sanomat зіткнулися з технічними проблемами, підтвердивши, що на них було здійснено Dos-атаку.



Банк Фінляндії також заявив, що його сайт був атакований хакерами і став тимчасово недоступним через Dos-атаку.



Пізніше податкова служба повідомила, що їхній вебсайт також тимчасово недоступний.



Відповідальність за ці кібератаки взяла на себе російська хакерська група NoName 057 (16), яка опублікувала повідомлення у своєму Telegram-каналі з переліком атакованих цілей. Згідно з повідомленням, російські хакери також внесли до списку своїх цілей сайти Yritystele, Rantapallo, A-Katsastus та Expat-Finland.