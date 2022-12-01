Російські хакери атакували сайти Ватикану
15:15 01 грудня Київ, Україна
Російські хакери атакували сайти Ватикану
після заяви Папи Римського про те, що він вважає росію та президента володимира путіна винними у війні проти України.
Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
"30 листопада російські терористи дісталися сайтів міста-держави Ватикан: багато онлайн-сторінок різних структур Римської Курії стали недоступними! Російські хакери ще раз демонструють реальне обличчя російської політики, безпосередньо визначеної Парламентською Асамблеєю Ради Європи як терористична", — написав він у Facebook.
За словами дипломата, це російська відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска.
28 листопада Папа Римський Франциск заявив, що вважає росію та президента володимира путіна винними у війні проти України, назвавши при цьому українців "народом-мучеником". Він додав, що найбільшу жорстокість виявляють деякі національні меншини росії, наприклад, чеченці, буряти і таке інше.
"Безумовно, нападник - це російська держава. Чому я не називаю путіна? Тому що це не потрібно, це вже відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталі. Усі знають мою позицію, з путіним або без путіна, не називаючи його імені", - наголосив понтифік.
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