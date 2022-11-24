Російські хакери атакували сайт Європарламенту

08:32 24 листопада Київ, Україна

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що сайт ЄП зазнав потужної кібератаки після того, як визнав росію державою-спонсором тероризму. Про це вона написала у Twitter.

“Сайт Європарламенту зазнає складної кібератаки. Прокремлівське угруповання взяло на себе відповідальність», – написала Мецола.

Вона додала, що наразі профільні ІТ-експерти протистоять цьому та захищають системи.

"Це сталося після того, як ми визнали росію державою - спонсором тероризму. Моя відповідь: Слава Україні", - наголосила президентка ЄП.

Спікер Європарламенту Жауме Дуч зазначив, що на сайт ЄП здійснюється DDOS-атака.

"Наразі доступність вебсайту Європарламенту порушена через високий рівень зовнішнього мережевого трафіку. Цей трафік пов'язаний із DDOS-атакою", - сказав він.

Відразу після цього росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла залишилася більшість країни.