Російські хакери атакували сайт Європарламенту

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що сайт ЄП зазнав потужної кібератаки після того, як визнав росію державою-спонсором тероризму. Про це вона написала у Twitter.
Вона додала, що наразі профільні ІТ-експерти протистоять цьому та захищають системи.
Спікер Європарламенту Жауме Дуч зазначив, що на сайт ЄП здійснюється DDOS-атака.
Нагадаємо, 23 листопада Європарламент визнав росію державою - спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.
Відразу після цього росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла залишилася більшість країни.
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