Російські хакери атакували парламент Норвегії

19:53 13 жовтень Київ, Україна

У Міністерстві закордонних справ Норвегії повідомили, що за кібератакою на парламент стоїть Російська Федерація.

Цю заяву опублікувала у вівторок пресслужба Міністерства.

"На підставі наявної у уряду інформації ми вважаємо, що за цією діяльністю стояла Росія", - наводить пресслужба слова глави МЗС Іне Еріксен Серейде.

За словами міністра, кібератака на парламент - "це серйозна подія, яка б’є по найважливішому демократичному інституту країни". Вона додала, що норвезькі спецслужби працюють над ситуацією.



1 вересня парламент королівства повідомив про те, що піддався кібератаці, в результаті чого невідомі хакери отримали доступ до електронної пошти деяких депутатів і співробітників законодавчого органу. За словами адміністративного глави парламенту Маріанни Андреассен, була прийнята "низка негайних заходів, щоб зупинити атаку".

Пізніше норвезька Поліційна служба безпеки (PST) повідомила, що буде з'ясовувати, чи стоїть за кібератакою, що сталася 24 серпня, "яка-небудь держава".