Російські дипломати залишають Румунію: 40 співробітників та їхні родини вивіз спецрейс

08:30 02 липня Київ, Україна

Росія вже стала ізгоєм у багатьох країнах. Так, на початку червня МЗС Румунії вимагало, щоб понад 50 співробітників посольства Російської Федерації залишили країну протягом 30 днів.

Як повідомило в суботу, 1 липня, румунське видання Оbservator, 40 співробітників посольства Росії в Бухаресті разом з сім'ями залишили Румунію, вилетівши спецрейсом до Москви через вимогу Румунії скоротити вдвічі штат дипломатичного представництва..

Зазначається, що частина росіян покинула країну раніше.

МЗС Румунії заявило, що таке рішення "демонструє поточний рівень двосторонніх відносин у контексті початку агресивної війни Росії проти України".

Напередодні Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що 40 співробітників російської дипломатичної місії в Бухаресті разом із членами їхніх сімей мають залишити територію Румунії.

"Цей захід відображає виконання рішення румунської сторони у встановлені терміни відповідно до процедур, які використовуються іншими державами-членами ЄС в аналогічних ситуаціях", – йдеться у прес-релізі МЗС.

Зазначається, що співробітників посольства вивіз цивільний літак, який належить російській авіакомпанії.