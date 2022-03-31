Російські блогери вимагають у Meta один мільярд доларів

16:03 31 березня Київ, Україна

Об'єднання російських блогерів вимагало у Meta , яку росія визнала екстремісткою, один мільярд доларів за блокування себе ж у росії.

Що робити, якщо торгувати марафонами по кармічному кайфу більше не можна? Проводити Раду блогерів у Громадській палаті росії 🤦🏻‍♀️.



Горді інстамільйонники обурилися тим, що грошей тепер немає. За підсумками повернули стрілочку та викотили претензію до все ще "екстремістської" Мети.



Вимагають блогери публічного покаяння та один мільярд доларів за втрату доходу. Компенсацію обіцяють поділити між усіма постраждалими від "кривавого Марка".

Нагадаємо, Тверський районний суд москви оголосив компанію Meta (володіє Facebook і Instagram) "екстремістською організацією" і заборонив у росії соцмережі, що належать їй, за "екстремістську діяльність".