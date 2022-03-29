Російські авіакомпанії не повернули вчасно лізингові літаки, тобто вкрали

16:16 29 березня Київ, Україна

28 березня закінчився термін для російських авіакомпаній, які мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже $10 млрд. Російські авіакомпанії проігнорували санкції та утримали іноземні літаки.



Згідно з санкційним пакетом ЄС, крайній термін, коли європейські лізингодавці мали розірвати договори оренди літаків з російськими авіакомпаніями, а ті, у свою чергу, повернути повітряні судна, закінчився 28 березня.



Повідомляється, що більшість викрадених літаків все ще літають на внутрішніх російських маршрутах.. Незважаючи на те, що на Бермудських островах та в Ірландії, де більшість цих літаків зареєстровано, дія сертифікатів льотної придатності призупинили, що зазвичай означає, що вони мають бути відсторонені від польотів.

Перед літаків, зданих у найм російським авіакомпаніям, припадає менше 10% портфелів більшості лізингових компаній.



Нагадаємо, 14 березня Путін підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу у російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.



Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомляла, що подвійна реєстрація може суперечити міжнародному законодавству.