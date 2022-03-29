Російські авіакомпанії не повернули вчасно лізингові літаки, тобто вкрали

28 березня закінчився термін для російських авіакомпаній, які мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже $10 млрд. Російські авіакомпанії проігнорували санкції та утримали іноземні літаки.
Згідно з санкційним пакетом ЄС, крайній термін, коли європейські лізингодавці мали розірвати договори оренди літаків з російськими авіакомпаніями, а ті, у свою чергу, повернути повітряні судна, закінчився 28 березня.
Повідомляється, що більшість викрадених літаків все ще літають на внутрішніх російських маршрутах.. Незважаючи на те, що на Бермудських островах та в Ірландії, де більшість цих літаків зареєстровано, дія сертифікатів льотної придатності призупинили, що зазвичай означає, що вони мають бути відсторонені від польотів.
Згідно з санкційним пакетом ЄС, крайній термін, коли європейські лізингодавці мали розірвати договори оренди літаків з російськими авіакомпаніями, а ті, у свою чергу, повернути повітряні судна, закінчився 28 березня.
Повідомляється, що більшість викрадених літаків все ще літають на внутрішніх російських маршрутах.. Незважаючи на те, що на Бермудських островах та в Ірландії, де більшість цих літаків зареєстровано, дія сертифікатів льотної придатності призупинили, що зазвичай означає, що вони мають бути відсторонені від польотів.
Перед літаків, зданих у найм російським авіакомпаніям, припадає менше 10% портфелів більшості лізингових компаній.
Нагадаємо, 14 березня Путін підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу у російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомляла, що подвійна реєстрація може суперечити міжнародному законодавству.
Нагадаємо, 14 березня Путін підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу у російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомляла, що подвійна реєстрація може суперечити міжнародному законодавству.
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