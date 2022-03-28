Російська пропагандистка Марина Овсяннікова просуває у європейських ЗМІ ідею скасування антиросійських санкцій

18:59 28 березня Київ, Україна

Журналістка російського пропагандистського Першого каналу Марина Овсяннікова, яка влаштувала акцію проти війни в Україні, просуває через європейські ЗМІ ідею скасування антиросійських санкцій.



Про це свідчать її публікації в інстаграмі.



Зокрема, Овсяннікова вийшла в ефір найвпливовішої ТРК Італії RAI і в ефірі шоу Che tempo che fa закликала Захід скасувати антиросійські санкції.



Вона заявила, що "росіяни не повинні колективно відповідати за те, що відбувається в Україні". Тому що в цьому нібито винна лише одна людина – Володимир Путін.



Пропагандистка поскаржилася, що її мати-інвалід не може купити собі ліки, а доньку – розрахуватись у школі за обіди віртуальною карткою. Водночас про вбитих мирних жителів, у тому числі й дітей, Овсяннікова не згадала.

Пізніше Овсяннікова відредагувала свою публікацію, прибравши цитати про відміну санкцій і залишивши інформацію про свій виступ в ефірі

RAI. В даний час сторінка взагалі недоступна, проте знімок екрана попередніх повідомлень зберігся.

Нагадаємо, що Овсяннікова з'явилася в ефірі під час новин на Першому каналі із плакатом No war. Зупиніть війну. Не вірте у пропаганду. Тут вам брешуть. Russians against war”. Вона також кілька разів повторила: Зупиніть війну! Ні війні! , А потім в ефір швидко поставили інший відеоряд.



Журналістку затримали російські силовики, але згодом відпустили наклавши штраф.