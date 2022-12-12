Російське неонацистське угруповання "Русич" збирає розвіддані про військові об'єкти країн Балтії

18:42 12 грудня Київ, Україна

Російське неонацистське угруповання "Русич", яке пов'язане з кремлем, попросило своїх однодумців надати інформацію про розташування військових частин та прикордонних баз у Латвії, Литві та Естонії.

Відповідний пост опубліковано у телеграм-каналі угруповання.
Як зазначає видання The Guardian, прокремлівську групу тісно пов'язують із ПВК Вагнер. Неназвані співрозмовники газети кажуть, що такий "екстраординарний крок" неонацистів може вказувати на розчарування у владі та на те, як розгортаються події війни проти України, розв'язаної росією.

Вони припускають, що військово-політична верхівка росії може втратити контроль над своїми ультраправими воєнізованими організаціями, які можуть вдатися до екстремальніших способів ведення війни.
“Це викликає побоювання щодо ескалації у разі атаки на якусь із країн НАТО. У той самий час малоймовірно, що кремль безпосередньо причетний до цього, оскільки вже має свої розвідувальні дані щодо інформації, яку хоче отримати Русич», — пише The Guardian.