Російська нафта знову пішла до Чехії транзитом через Україну

09:48 13 серпня Київ, Україна

Постачання російської нафти до Чехії південною ділянкою трубопроводу Дружба транзитом через Україну відновилося після перерви, яка тривала більше тижня. "Постачання відновилося о 20.00", - повідомила агентству AFP увечері в п'ятницю прессекретарка компанії Mero, власника та оператора чеської ділянки нафтопроводу Дружба.

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела раніше заявив, що його країна знайшла спосіб сплатити збори з транзиту нафти.

Російський оператор трубопроводу, компанія Транснефть, 9 серпня оголосила, що постачання нафти через Україну було припинено ще 4 серпня. Москва пояснила це тим, що наприкінці липня санкції Заходу проти росії завадили сплаті транзитних зборів Україні. Окрім Чехії, постраждали Словаччина та Угорщина.

Потім словацька нафтова компанія Slovnaft та її угорська материнська компанія MOL запропонували погасити транзитні збори за ділянку трубопроводу через Україну. І українська, і російська сторони погодились. Постачання до Словаччини було відновлено 10 серпня, а до Угорщини – 11 серпня. Чехія вела переговори від свого імені, і зараз теж зуміла вирішити проблему.

У квітні країни ЄС домовилися про поступове запровадження нафтового ембарго проти росії в рамках шостого пакету санкцій. Угорщина, Чехія та Словаччина, однак, домагалися довгострокового вилучення з ембарго ЄС на імпорт російської нафти трубопроводом Дружба, посилаючись на свою сильну залежність від постачання з росії.

Раніше повідомлялося, що Казахстан з вересня цього року має намір продавати частину своєї нафти в обхід росії - через найбільший нафтопровід Азербайджану. За даними Міжнародного енергетичного агентства, росія втратила за місяць два мільярди доларів доходів від експорту нафти.