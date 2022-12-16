Російська нафта поставляється в Індію за ціновою стелею G7

18:38 16 грудня Київ, Україна

Як мінімум 7 танкерів з російською нафтою, що вийшли з російських портів після 5 грудня, зараз прямують до Індії та мають західне страхове покриття. Це свідчить про те, що постачання оформлені відповідно до санкцій, тобто нафту в танкерах продано за ціною, нижчою від встановленої «стелі» в $60 за барель.

Про це пише британська Financial Times з посиланням на дані танкерних перевезень, а також представників компаній, які беруть участь у експорті російської сировини до Індії.

Таким чином, російські компанії не виконали вимогу володимира путіна, який стверджував, що росія не постачатиме нафту «за західними правилами». Видання зазначає, що подібний кейс може заспокоїти ринки, які побоюються різкого скорочення пропозиції нафти на ринку.



Сінгапурська компанія Essential, яка зафрахтувала танкер Ruby Phoenix, прямо підтвердила виданню, що у них є всі необхідні документи, щоб перевозити російську нафту відповідно до санкцій Заходу: «У нас є необхідні підтвердження від наших партнерів про те, що вантаж відповідає правилам обмеження цін». Оператори інших суден, як і індійські покупці російської нафти, на прохання про коментарі не відповіли.



На поточному етапі західні чиновники задоволені тим, як працює механізм: все йде за планом — росія змушена продавати нафту за цінами, нижчими від «стелі». Одне з джерел видання стверджує, що танкерів, які підкорилися західним санкціям, насправді навіть більше ніж сім. Саме видання знайшло ще три судна із західною страховкою, проте не змогло підтвердити, що нафту в цих суднах було продано за ціною, нижчою за $60.



Російська влада запевняла, що не підкориться західним санкціям і відмовиться постачати нафту до країн, які приєднаються до механізму граничних цін на нафту. Водночас володимир путін нещодавно визнав, що російська нафта продається вже дешевше за встановлену «стелю» в $60 за барель. У деяких портах барель нафти торгується на рівні $42–45 за діжку. Навіть середня експортна ціна нафти за підсумками середини грудня впала нижче за $60 і досягла $57,49 за барель. Зростання ризиків опустило ціни на російську нафту нижче «стелі» ще наприкінці листопада, про що повідомляли трейдери, які працюють в індійському напрямку.



Щоб оминути обмеження, росія намагалася скупити максимально можливу кількість танкерів, однак, як стверджують учасники ринку, «тіньового флоту» з приблизно 100 танкерів все одно буде недостатньо, щоб зберегти поточні обсяги експорту. Навпаки, аналітики прогнозують падіння експорту нафти з росії приблизно на 20%, або на 1 млн барелів на добу, і з початком роботи механізму санкції експорт вже почав скорочуватися. Влада росії обіцяла відповісти на західні санкції. Крім заборони на постачання нафти до країн, що підтримали «стелю цін», розглядалося запровадження «дна цін» — тобто мінімального значення, нижче за яке росія не продаватиме нафту за кордон. Подати свою відповідь на санкції кремль обіцяв цього тижня.