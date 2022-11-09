Російська еліта напружилася після заклику пригожина до сталінських репресій

10:10 09 листопада Київ, Україна

Російські еліти почали побоюватися за безпеку свою та своїх сімей після того, як "кухар путіна" євгеній пригожин , відомий своєю ПВК "Вагнера" та вербуванням ув'язнених для участі в бойових діях в Україні, закликав до термінових «сталінських репресій» та знищення багатих, які недостатньо завзято допомагають у війні.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназваних представників російської еліти у владі та бізнесі.

Деякі з них допускають початок чисток та хвилю масових арештів, як за часів сталіна. Страхи посилює те, що пригожин відкрито нападає на високопосадовців, а також на губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова. Еліти вбачають у цьому зростаючий вплив творця ПВК «Вагнера» та відмову кремля стати на захист своїх. Посилює занепокоєння те, що кремлівські чиновники почали називати вторгнення в Україну «народною війною», повторюючи риторику сталіна часів Другої світової війни.

За словами одного високопоставленого співрозмовника, нинішню ситуацію можна порівняти з військовою диктатурою, але без військового перевороту, який передує їй. Інші зазначають, що домінуюча емоція у російській еліті зараз — страх. Так, наприклад, багато хто крадькома запитує один у одного, чи відправили вони своїх близьких у безпечне місце після оголошення мобілізації.



Однак ця тривога поки що не переросла у внутрішній опір діям путіна, визнають джерела. Майже через дев'ять місяців війни багато представників ділової та економічної еліти країни переконалися, що вторгнення в Україну було катастрофічною помилкою, яка прирекла росію на ізоляцію і слабкість. Але вони не втручаються у політику, бо сподіваються зберегти свій бізнес. За словами близьких до керівництва співрозмовників, в уряді також є ті, хто не підтримує війну, але вони надто налякані, щоб підняти свій голос проти.



При цьому чиновники і великі бізнесмени переживають з приводу мілітаризації економіки і суспільства, що швидко прискорюється. Спеціальну комісію уряду та силовиків, яку путін створив для підтримки оборонної промисловості та армії, вони порівнюють із устроєм влади за часів Великої Вітчизняної війни.



У свою чергу, у путіна немає іншого вибору, окрім як покладатися на яструбів на зразок пригожина та голови Чечні рамзана кадирова, каже високопосадовець. За його словами, важливим є те, що і у пригожина, і у кадирова є вірні їм воєнізовані сили.



Минулого тижня творець ПВК «Вагнера» у відповідь на питання пропагандистського телеканалу RT, чому найбагатші люди країни ігнорують військову ситуацію, відповів: «Мають бути включені важелі та механізми тотального „знищення“ цих людей як бізнесменів. Стосовно них терміново потрібні сталінські репресії».