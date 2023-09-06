Російська електроенергетика зазнає труднощів через спеку

20:14 10 серпня Київ, Україна

Російська електроенергетика відчуває труднощі через спеку, що призводить до збільшення споживання електроенергії та зниження вироблення електроенергії.



Міністерство енергетики росії заявило, що пікові навантаження в єдиній енергосистемі супроводжувалися зниженням потужності теплових та атомних електростанцій через особливості роботи як самого генеруючого обладнання, так і його систем охолодження. Ситуація суттєво ускладнювалася підвищеним обсягом аварійних та непланових ремонтів енергооб'єктів.



Найбільш гостро проблема стоїть у Дагестані, де віялові відключення електроенергії стали вже звичним явищем. Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що модернізація мереж є першою необхідністю для регіону, але для цього немає коштів.



Міністерство енергетики росії обіцяє збільшити завантаження ГЕС, але при цьому наголошує на необхідності дотримання правил використання водних ресурсів, що обмежує роботу ГЕС.



У результаті росія вимушено вдалася до обмеження перетікань потужностей у Китай. Термін дії цього обмеження не вказано.