Російська армія втратила половину своєї боєздатності – голова Генштабу Британії

15:44 05 липня Київ, Україна

Російська армія втратила в Україні половину своєї боєздатності, у тому числі близько 2,5 тис. танків, і головний поштовх контрнаступу Києва ще попереду.



Про це заявив начальник Штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін, виступаючи у парламенті, пише Financia Times.



Він відкинув припущення про те, що контрнаступ України просувається повільно, заявивши, що оборона росії "ніколи не була одиничним актом" і що військова стратегія Києва "взяти змором, розтягувати та завдавати ударів" поступово ламала російські оборонні лінії.

"Питання про те, як взяти лінію фронту завдовжки понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для росії, ніж для України? Ось чому ви бачите, як Україна намагається діяти на різних напрямках та робить обманні маневри", – сказав Радакін.

За його словами, контрнаступ українських військ гальмує висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що наша армія досі не отримала всієї необхідної зброї від міжнародних партнерів Києва.



Адмірал зазначив, що несправедливо прив'язувати Україну до певного терміну і що "росія зараз настільки слабка, що не має сил для контрнаступу".