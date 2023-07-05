Російська армія втратила половину своєї боєздатності – голова Генштабу Британії

Російська армія втратила в Україні половину своєї боєздатності, у тому числі близько 2,5 тис. танків, і головний поштовх контрнаступу Києва ще попереду.
Про це заявив начальник Штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін, виступаючи у парламенті, пише Financia Times.
Він відкинув припущення про те, що контрнаступ України просувається повільно, заявивши, що оборона росії "ніколи не була одиничним актом" і що військова стратегія Києва "взяти змором, розтягувати та завдавати ударів" поступово ламала російські оборонні лінії.
Про це заявив начальник Штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін, виступаючи у парламенті, пише Financia Times.
Він відкинув припущення про те, що контрнаступ України просувається повільно, заявивши, що оборона росії "ніколи не була одиничним актом" і що військова стратегія Києва "взяти змором, розтягувати та завдавати ударів" поступово ламала російські оборонні лінії.
За його словами, контрнаступ українських військ гальмує висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що наша армія досі не отримала всієї необхідної зброї від міжнародних партнерів Києва.
Адмірал зазначив, що несправедливо прив'язувати Україну до певного терміну і що "росія зараз настільки слабка, що не має сил для контрнаступу".
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