Росії заборонили брати участь у Євробаченні

18:54 25 лютий Київ, Україна

Організатори "Євробачення-2022" випустили офіційну заяву на тлі останніх подій - цього року в Турині Росія не братиме участі у пісенному конкурсі!



Таке



Це рішення відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентного вторгнення Росії в Україну включення РФ до цьогорічного Конкурсу завдасть шкоди репутації конкурсу.



Перш ніж ухвалити це рішення, EBU провів широкі консультації зі своїми членами.



EBU є аполітичною організацією мовників, прихильною до відстоювання цінностей державної служби. Таке рішення сьогодні ухвалила Виконавча рада EBU щодо рекомендації керівного органу Євробачення, Референс-групи, на основі правил заходу та цінностей EBU. Рекомендацію Референтної групи також підтримав телевізійний комітет EBU.Це рішення відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентного вторгнення Росії в Україну включення РФ до цьогорічного Конкурсу завдасть шкоди репутації конкурсу.Перш ніж ухвалити це рішення, EBU провів широкі консультації зі своїми членами.EBU є аполітичною організацією мовників, прихильною до відстоювання цінностей державної служби.

"Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", - заявили в EBU.