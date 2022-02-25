Росії заборонили брати участь у Євробаченні

Організатори "Євробачення-2022" випустили офіційну заяву на тлі останніх подій - цього року в Турині Росія не братиме участі у пісенному конкурсі!
Таке рішення сьогодні ухвалила Виконавча рада EBU щодо рекомендації керівного органу Євробачення, Референс-групи, на основі правил заходу та цінностей EBU. Рекомендацію Референтної групи також підтримав телевізійний комітет EBU.
Це рішення відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентного вторгнення Росії в Україну включення РФ до цьогорічного Конкурсу завдасть шкоди репутації конкурсу.
Перш ніж ухвалити це рішення, EBU провів широкі консультації зі своїми членами.
EBU є аполітичною організацією мовників, прихильною до відстоювання цінностей державної служби.
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