Росії заборонили брати участь у Євробаченні

18:54 25 лютий Київ, Україна

Організатори "Євробачення-2022" випустили офіційну заяву на тлі останніх подій - цього року в Турині Росія не братиме участі у пісенному конкурсі!

Таке рішення сьогодні ухвалила Виконавча рада EBU щодо рекомендації керівного органу Євробачення, Референс-групи, на основі правил заходу та цінностей EBU. Рекомендацію Референтної групи також підтримав телевізійний комітет EBU.

Це рішення відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентного вторгнення Росії в Україну включення РФ до цьогорічного Конкурсу завдасть шкоди репутації конкурсу.

Перш ніж ухвалити це рішення, EBU провів широкі консультації зі своїми членами.

EBU є аполітичною організацією мовників, прихильною до відстоювання цінностей державної служби.
"Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", - заявили в EBU.