"Роскосмос" вирішив зайнятися виробництвом парфумів і алкоголю

14:41 13 листопада Київ, Україна

Державна корпорація з космічної діяльності «Роскосмос» планує випускати косметичну продукцію, лікарські засоби, електронну техніку, одяг, іграшки та алкогольну продукцію під торговою маркою "Поїхали!".

10 листопада стало відомо, що "Роскосмос" планує зареєструвати як товарний знак - слово "Поїхали!", яке космонавт Юрій Гагарін вимовив перед польотом в космос, а також інші «історичні позначення», щоб захистити себе від недобросовісної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба Роспатенту в п'ятницю, 13 листопада.