Роскомнагляд заблокував сайти Bellingcat та низку інших ресурсів

16:05 16 березня Київ, Україна

У Росії за рішенням Генпрокуратури заблоковано сайти кількох ЗМІ, під заборону потрапив сайт розслідувального проєкту Bellingcat, білоруське Єврорадіо, ізраїльський Дев'ятий канал та естонська газета Postimees.

З початку війни в Україні в Росії під приводом поширення неправдивої інформації про дії російських військових було заблоковано десятки сайтів незалежних ЗМІ. Усього до списку заблокованих сайтів додалися 32 позиції, включаючи сайт видання "Кавказький вузол", російської газети "Нові вісті", "Чорноморська телерадіокомпанія", Сaucasus Times* та інші.



Раніше Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури заблокував доступ до сайтів телеканалу «Дождь»* та радіостанції «Эхо Москвы». Рада директорів «Эхо» прийняла рішення ліквідувати радіо та сайт, а також видалити всі корпоративні облікові записи соцмереж. Телеканал оголосив, що тимчасово призупинить свою роботу, але редакція сподівається, що «повернеться в ефір».



Під блокування також потрапили "Медуза"*, "Медіазона"*, TJ, "Бі-бі-сі", Deutsche Welle та ще кілька десятків ЗМІ та сайтів.