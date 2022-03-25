Роскомнагляд заблокував сайт українського розробника S.T.A.L.K.E.R.

15:23 25 березня Київ, Україна

Роскомнагляд заблокував на території росії сайт компанії GSC Game World — українського розробника ігор S.T.A.L.K.E.R.



Причиною для блокування стала вимога прокуратури 31.27.2020/Ід2145-22 від 24 лютого. На підставі цієї вимоги в Росії було заблоковано десятки сайтів, зокрема, ЗМІ.

За даними мережі моніторингу блокувань GlobalCheck, рівень доступності сайту gsc-game.com становить 0%.

GSC Game World - українська компанія зі штаб-квартирою у Києві. Після вторгнення в Україну вона заявила, що перестає продавати свою продукцію користувачам у рф.