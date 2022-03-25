Роскомнагляд заблокував сайт українського розробника S.T.A.L.K.E.R.

Роскомнагляд заблокував на території росії сайт компанії GSC Game World — українського розробника ігор S.T.A.L.K.E.R.
Причиною для блокування стала вимога прокуратури 31.27.2020/Ід2145-22 від 24 лютого. На підставі цієї вимоги в Росії було заблоковано десятки сайтів, зокрема, ЗМІ.
Причиною для блокування стала вимога прокуратури 31.27.2020/Ід2145-22 від 24 лютого. На підставі цієї вимоги в Росії було заблоковано десятки сайтів, зокрема, ЗМІ.
За даними мережі моніторингу блокувань GlobalCheck, рівень доступності сайту gsc-game.com становить 0%.
GSC Game World - українська компанія зі штаб-квартирою у Києві. Після вторгнення в Україну вона заявила, що перестає продавати свою продукцію користувачам у рф.
17 березня розробник зупинив можливість замовлення гри S.T.A.L.K.E.R. 2 для користувачів із росії.
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