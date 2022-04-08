Роскомнагляд вимагає від «Вікіпедії» видалити п'ять статей про війну в Україні

Роскомнагляд вимагає від онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» видалити матеріали, в яких, на думку генпрокуратури рф, поширюється "неправдива інформація" про війну в Україні.
Відомство стверджує, що автори «Вікіпедії» цілеспрямовано "дезінформують" користувачів у своїх матеріалах, просуваючи "виключно антиросійську інтерпретацію подій".
Напередодні у твіттері «Російської Вікіпедії» повідомлялося, що роскомнагляд вимагає видалити інформацію з п'яти статей:
Відомство стверджує, що автори «Вікіпедії» цілеспрямовано "дезінформують" користувачів у своїх матеріалах, просуваючи "виключно антиросійську інтерпретацію подій".
Напередодні у твіттері «Російської Вікіпедії» повідомлялося, що роскомнагляд вимагає видалити інформацію з п'яти статей:
- "Битва за Київ (2022)";
- "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну";
- "Обстріл лікарні в Маріуполі";
- «Руйнування Маріупольського театру (2022)»;
- «Різанина в Бучі».
Яку саме інформацію потрібно видалити, не уточнювалося.
З початку війни РКН вже неодноразово надсилав «Вікіпедії» вимоги про видалення матеріалів про події в Україні, погрожуючи штрафом до чотирьох мільйонів рублів. Відомство заблокувало вже понад 800 ресурсів, які, на думку генпрокуратури, розповсюджували фейки про дії російських військових.
З початку війни РКН вже неодноразово надсилав «Вікіпедії» вимоги про видалення матеріалів про події в Україні, погрожуючи штрафом до чотирьох мільйонів рублів. Відомство заблокувало вже понад 800 ресурсів, які, на думку генпрокуратури, розповсюджували фейки про дії російських військових.
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