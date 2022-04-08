Роскомнагляд вимагає від «Вікіпедії» видалити п'ять статей про війну в Україні

14:31 05 квітня Київ, Україна

Роскомнагляд вимагає від онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» видалити матеріали, в яких, на думку генпрокуратури рф, поширюється "неправдива інформація" про війну в Україні.

Відомство стверджує, що автори «Вікіпедії» цілеспрямовано "дезінформують" користувачів у своїх матеріалах, просуваючи "виключно антиросійську інтерпретацію подій".

Напередодні у твіттері «Російської Вікіпедії» повідомлялося, що роскомнагляд вимагає видалити інформацію з п'яти статей:
  • "Битва за Київ (2022)";
  • "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну";
  • "Обстріл лікарні в Маріуполі";
  • «Руйнування Маріупольського театру (2022)»;
  • «Різанина в Бучі».
Яку саме інформацію потрібно видалити, не уточнювалося.

З початку війни РКН вже неодноразово надсилав «Вікіпедії» вимоги про видалення матеріалів про події в Україні, погрожуючи штрафом до чотирьох мільйонів рублів. Відомство заблокувало вже понад 800 ресурсів, які, на думку генпрокуратури, розповсюджували фейки про дії російських військових.