Роскомнагляд вимагає від "Радіо Свобода" видалити всі матеріали, пов'язані з розслідуваннями команди Навального

Роскомнагляд погрожував заблокувати 8 вебсайтів "Радіо Свобода", які працюють для РФ, України та Центральної Азії, якщо журналісти негайно не видалять матеріали, пов'язані з розслідуваннями опозиціонера Олексія Навального.
Про це пише Радіо Свобода.
Російський регулятор направив понад 60 електронних повідомлень з вимогою видалити відповідні статті з двох найбільших вебсайтів для аудиторії РФ - Радіо Свобода та "Сьогодні", а також з російськомовних сайтів видання для Криму, Казахстану, Таджикистану, сайтів "Сибір.Реалії", "Північ.Реалії" та Татаро-башкирської служби Радіо Свобода.
Серед десятків публікацій, що підлягають видаленню, - корупційні розслідування про так званий палац Путіна, про статок пов'язаного з президентом РФ бізнесмена Євгена Пригожина, православного патріарха Кирила та інших високопосадовців. Усі статті "є порушенням російського антиекстремістського та антитерористичного законодавства", а їхнє видалення - це наслідок рішення суду 2021 року, згідно з яким всі групи та організації Навального в Росії визнали екстремістськими, сказали в Роскомнагляді.
На виконання вимог “Радіо Свобода” надали 24 години.
Водночас президент Радіо Свобода Джеймі Флай назвав це актом політичної цензури та заявив, що видання не виконуватиме таких вимог російської влади.
Про це пише Радіо Свобода.
Російський регулятор направив понад 60 електронних повідомлень з вимогою видалити відповідні статті з двох найбільших вебсайтів для аудиторії РФ - Радіо Свобода та "Сьогодні", а також з російськомовних сайтів видання для Криму, Казахстану, Таджикистану, сайтів "Сибір.Реалії", "Північ.Реалії" та Татаро-башкирської служби Радіо Свобода.
Серед десятків публікацій, що підлягають видаленню, - корупційні розслідування про так званий палац Путіна, про статок пов'язаного з президентом РФ бізнесмена Євгена Пригожина, православного патріарха Кирила та інших високопосадовців. Усі статті "є порушенням російського антиекстремістського та антитерористичного законодавства", а їхнє видалення - це наслідок рішення суду 2021 року, згідно з яким всі групи та організації Навального в Росії визнали екстремістськими, сказали в Роскомнагляді.
На виконання вимог “Радіо Свобода” надали 24 години.
Водночас президент Радіо Свобода Джеймі Флай назвав це актом політичної цензури та заявив, що видання не виконуватиме таких вимог російської влади.
У Росії дев'ять російськомовних вебсайтів Радіо Свобода та 18 журналістів визнані "іноземними агентами". Медіаорганізації загрожує штраф понад 13 мільйонів доларів за відмову додавати позначку "іноземний агент" у більшість контенту для російської аудиторії.
Раніше повідомлялося про те, що Роскомнагляд вимагає від низки російських ЗМІ, серед яких Дощ, Znak.com, Вільні новини, Ехо Москви та Медуза видалити матеріали, що містять відомості про розслідування команди Навального з 2017 до 2020 року.
Раніше повідомлялося про те, що Роскомнагляд вимагає від низки російських ЗМІ, серед яких Дощ, Znak.com, Вільні новини, Ехо Москви та Медуза видалити матеріали, що містять відомості про розслідування команди Навального з 2017 до 2020 року.
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