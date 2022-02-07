Роскомнагляд вимагає від "Радіо Свобода" видалити всі матеріали, пов'язані з розслідуваннями команди Навального

15:30 07 лютий Київ, Україна

Роскомнагляд погрожував заблокувати 8 вебсайтів "Радіо Свобода", які працюють для РФ, України та Центральної Азії, якщо журналісти негайно не видалять матеріали, пов'язані з розслідуваннями опозиціонера Олексія Навального.



Про це пише Радіо Свобода.



Російський регулятор направив понад 60 електронних повідомлень з вимогою видалити відповідні статті з двох найбільших вебсайтів для аудиторії РФ - Радіо Свобода та "Сьогодні", а також з російськомовних сайтів видання для Криму, Казахстану, Таджикистану, сайтів "Сибір.Реалії", "Північ.Реалії" та Татаро-башкирської служби Радіо Свобода.



Серед десятків публікацій, що підлягають видаленню, - корупційні розслідування про так званий палац Путіна, про статок пов'язаного з президентом РФ бізнесмена Євгена Пригожина, православного патріарха Кирила та інших високопосадовців. Усі статті "є порушенням російського антиекстремістського та антитерористичного законодавства", а їхнє видалення - це наслідок рішення суду 2021 року, згідно з яким всі групи та організації Навального в Росії визнали екстремістськими, сказали в Роскомнагляді.



На виконання вимог “Радіо Свобода” надали 24 години.



Водночас президент Радіо Свобода Джеймі Флай назвав це актом політичної цензури та заявив, що видання не виконуватиме таких вимог російської влади.

"Радіо Свобода не дозволить Кремлю диктувати наші редакційні рішення. Це відвертий акт політичної цензури з боку уряду, якому, мабуть, загрожують журналісти, які просто повідомляють правду”, – сказав він.