Роскомнагляд стежить за викладом новин лише у ключі Кремля

І без того жорстка цензура в російських ЗМІ ще посилила заходи тиску. Тепер журналістам категорично заборонено говорити про вторгнення, напад чи війну в Україні, а тим більше про втрати та невдачі російських військ. У разі виявлення таких новин піде практично моментальне звернення до Роскомнагляду про блокування подібних інформресурсів. Згідно з вказівками того ж таки Роскомнагляду, всім без винятку виданнями наказано висвітлювати тему «спецоперації» в Україні лише в ключі, вказаному Кремлем.

На сьогодні Роскомнагляд зажадав від 10 видань видалити новини про події в Україні («Луна Москви», «Дощ», «Медіазону», «Нову газету», «ІноСМІ», «New Times», «Вільна преса», «Крим»). Реалії», «Журналіст», «Леніздат»):

«На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни». , - Говорить указ Роскомнагляду.

У разі, якщо ЗМІ не виконають вказівок РКН та не видалять новини, їх буде негайно заблоковано.